Во Владимирской области суд постановил прекратить работу приюта для животных. Во Фрунзенский суд...

Во Владимирской области суд постановил прекратить работу приюта для животных.Во Фрунзенский суд областного центра обратилась местная жительница. Она потребовала прекращения деятельности приюта ВРОО «Валента», поскольку из него постоянно доносится лай собак. Территория рядом загрязнена большим количеством продуктов их жизнедеятельности собак. А значит, нарушены требования "Порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания". Поскольку приют находится в непосредственной близости от жилого дома. И, кроме того, здание приюта расположено на территории, где разрешена организация только экскурсионно-туристической детской станции.Суд обязал Владимирскую областную общественную организацию центр животных «Валента» прекратить деятельность в качестве приюта для животных по адресу улица 16 лет Октября, дом 1А в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.Пока заочное решение (представители «Валенты» не явились на заседание), не вступило в законную силу. Его еще могут отменить и обжаловать.Фото ГТРК "Владимир"