Во Владимирской области сын нанес ножевую рану пожилому отцу. В ОМВД России по Юрьев-Польскому...

Во Владимирской области сын нанес ножевую рану пожилому отцу.В ОМВД России по Юрьев-Польскому району, куда обратились врачи после обследования поступившего к ним пациента, установили, что ножевое ранение потерпевший получил в результате конфликта со своим сыном.Подозреваемый признался, что во время совместного распития спиртного у него с отцом возникла ссора, в ходе которой он ударил его ножом, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По ней максимальное наказание - на срок до двух лет.Фото https://www.pxfuel.com/