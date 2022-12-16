Во Владимирской области в дефиците на только врачи, но и школьные учителя. Среди острых вопросов...

Во Владимирской области в дефиците на только врачи, но и школьные учителя.Среди острых вопросов отрасли образования – дефицит педагогических кадров, отметила директор Департамента образования и молодёжной политики Светлана Болтунова, выступившая по итогам реализации в регионе нацпроекта «Образование» в 2022 году. .«В целом по области открыты порядка 600 вакансий, большинство из них – во Владимире, Коврове и Муроме. Больше всего нужны сейчас педагоги дошкольного образования, учителя начальных классов и математики. Но при этом подчеркну, что все предметы в школах преподаются должным образом и в предписанном образовательной программой количестве часов», – сообщила Светлана Болтунова.Напомним, что также во Владимирской области самый низкий в ЦФО показатель по количеству врачей на 10 тысяч населения. В целом на хватает порядка 1000 докторов. Во Владимирской области выпускники медицинских вузов оставаться не хотят. «Каждый день, к сожалению, я подписываю документы в наши ВУЗы медицинские, в которых мы уведомляем, что наши целевые ординаторы не остались работать в системе здравоохранения Владимирской области», — добавил директор департамента здравоохранения Артём Осипов.Фото https://www.pxfuel.com/