ВТБ фиксирует кратное увеличение объема переводов от клиентов среднего и малого бизнеса самозанятым подрядчикам. Для усиления работы в этой сфере банк запускает сервис расчетов с ..

ВТБ фиксирует кратное увеличение объема переводов от клиентов среднего и малого бизнеса самозанятым подрядчикам. Для усиления работы в этой сфере банк запускает сервис расчетов с самозанятыми в интернет-банке для юридических лиц. Решение позволяет подтверждать статус самозанятого, автоматически регистрировать его доход в ФНС и формировать чеки, а также вести учет всех операций. Ранее эти возможности появились у пользователей мобильного приложения ВТБ Бизнес Lite.Подключить сервис могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с расчетным счетом в ВТБ. Он позволяет быстро и безопасно проводить платежи самозанятым за товары и услуги на счета в любых банках по номеру телефона. Средства подрядчику поступают через СБП, а чек после оплаты для бухгалтерской отчетности формируется автоматически.В интернет-банке для юридических лиц также появились новые опции для ведения учета выплат самозанятым. Теперь клиенты могут скачивать отчет по всем сформированным чекам и отслеживать статус проведенных операций. Добавлен новый статус выплаты «Регистрация чека», информирующий пользователя о том, что банк запрашивает ссылку на чек у налоговой.«Бизнес все активнее работает с самозанятыми – в ноябре мы зафиксировали трехкратное увеличение объемов клиентских переводов за услуги таких исполнителей по сравнению с предыдущим месяцем. С помощью сервиса ВТБ предприниматели могут оптимизировать процесс расчетов с самозанятыми подрядчиками − сделать его быстрее и проще, независимо от их количества. Проверка актуального статуса самозанятого в ФНС и формирование чека в рамках сервиса происходят автоматически, что позволяет избежать возможных рисков в работе с контрагентами», − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.ВТБ предоставляет комплексное онлайн-обслуживание клиентов-самозанятых. В мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн им доступен бесплатный личный кабинет, где пользователи могут зарегистрироваться и получить в ФНС статус самозанятого, выставлять чеки заказчикам, принимать платежи за товары и услуги, оплачивать налоги и получать справки о доходах. Самозанятые также могут на специальных условиях подключать необходимые для развития продукты из линейки бизнес-сервисов ВТБ – услуги юриста, решения для организации доставки, запуска интернет-магазина «с нуля», торговли на маркетплейсах и другие.