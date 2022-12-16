После убийства он скрылся с места преступления, однако вскоре раскаялся и сдался полиции.

Житель Петушинского района приговорён к 9 годам тюрьмы за убийство сожительницы. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Мужчина жил в посёлке Городищи вместе со своей возлюбленной и её совершеннолетним сыном. Пара часто злоупотребляла спиртным и ссорилась. В июне текущего года благоверные затеяли очередную попойку. Во время возлияний сожители что-то не поделили. Глава «семьи» ударил женщину. Обиженная дама стала оскорблять агрессора. В ответ выпивоха взял кухонный нож и зарезал её.После убийства он скрылся с места преступления, но вскоре раскаялся и сдался полиции. Суд отправил его на 9 лет в колонию строгого режима. Впрочем, приговор ещё можно обжаловать.