Жителей аварийного дома в Лакинске планировали расселить лишь к 2025 году. Но после проверки -...

Жителей аварийного дома в Лакинске планировали расселить лишь к 2025 году. Но после проверки - прокуратура Собинского района потребовала срочных мер.Было установлено, в что доме № 37 по проспекту Ленина жить в данный момент опасно. По периметру дома - повреждения кровли, локальные разрушения цоколя, на лестничной площадке в помещении кладовой -«прогиб деревянной подшивки междуэтажного перекрытия». Обнаружены и повреждения изоляции электропроводки.Кроме того, в августе текущего года «было отключено газоиспользующее оборудование в связи с отсутствием вентиляционных каналов». Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки прокурор обратился в Собинский городской суд с требованием о переселении жильцов дома из аварийного жилья.Фото: pxfuel.com