Во Владимирской области поселок Мелехово выиграл год мобильного интернета. Компания «Энергосбыт...

Во Владимирской области поселок Мелехово выиграл год мобильного интернета.Компания «Энергосбыт Волга» наградила победителей акции «Самая мобильная деревня».Четыре населённых пункта Владимирской области получили комплекты для спутникового интернета с оплаченным годовым пакетом. Наша съёмочная группа побывала в поселке Мелехово Ковровского района. Там бесплатный интернет появился во Дворце спорта.Победителей выбирали в четырёх номинациях по численности населения. Мелехово выиграло конкурс как «Крупное сельское поселение». В посёлке проживает более 5 000 человек. Точку для установки комплекта спутникового интернета выбирали сами жители. Дворец спорта - одно из самых посещаемых мест.Екатерина Чеснокова, директор Дворца спорта в поселке Мелехово:- Мы являемся центром проведения досуга для молодежи, для взрослого населения, особенно в вечернее время. Это, конечно, привлечет к нам посетителей больше и создаст более комфортные условия для тех, кто приходит и посещает наше учреждение.Роман Когут, глава администрации поселка Мелехово:- Нам поступило предложение принять участие в конкурсе "Самая мобильная деревня". Наши жители активно подключились, участвовали в конкурсе и мы одержали победу.Кроме Мелехова, подарки получили ещё три населённых пункта. В деревнях Марино и Вески Александровского района бесплатный интернет появился на детских площадках. А в селе Ковардицы Муромского района - на центральной площади. Всего в конкурсе приняли участие 453 населённых пункта. Это в два раза больше, чем в прошлом году.Алексей Мигачев, начальник управления коммерческих услуг "Энергосбыт Волга":- Чем больше людей зарегистрировалось, оплачивают квитанции, тем, значит, у них шансы на победу больше. И вот, в поселке Мелехово как раз так и произошло. Люди откликнулись, и мы за это очень им благодарны.Теперь, чтобы оплатить коммунальные услуги, жителям победивших населённых пунктов не нужно ехать в районный центр. Передать показания счётчиков и оплатить квитанцию можно прямо на месте – с помощью онлайн-сервисов компании «Энергосбыт Волга», воспользовавшись бесплатным вайфаем.Ангелина Свищ, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"