Новостей о состоянии несчастной владимирской школы №1 не было с начала ноября. Тогда стало известно, что подрядчик принял решение увеличить количество рабочих. Объект уже был просрочен,

Новостей о состоянии несчастной владимирской школы №1 не было с начала ноября. Тогда стало известно, что подрядчик принял решение увеличить количество рабочих. Объект уже был просрочен, ведь сдать его нужны было как раз в ноябре, а дождь испортил весь внутренний ремонт благодаря дырявой крыше. Однако 16 декабря в пресс-службе мэрии города рассказали, что сейчас готовность