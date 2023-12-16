Его должны были завершить в ноябре 2023 года.

Строительные работы в школе №1 обещали закончить до конца следующей недели. За ходом ремонта следит глава города Дмитрий Наумов.Подрядчик, выполняющий ремонт кровли, не смог завершить работы в установленный срок из-за возникших проблем. Из-за ремонта было невозможно проводить уроки в кабинетах на втором этаже, поэтому после осенних каникул на дистанционное обучение перевели более 120 учеников.На данный момент, подрядчик оценивает готовность крыши в школе на 90%. Кроме того, после ремонта кровли организация исправит дефекты внутренней отделки.