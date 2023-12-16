Самец благородного оленя встретился сотрудникам Госохотинспекции в охотничьих угодьях Киржачского района. Он гулял по заросшему полю. Когда олень заметил, что его снимают, он быстро

Самец благородного оленя встретился сотрудникам Госохотинспекции в охотничьих угодьях Киржачского района. Он гулял по заросшему полю. Когда олень заметил, что его снимают, он быстро ускакал в лес. Видео опубликовали в сообществе инспекции во «ВКонтакте». Эти красивые животные обитают во Владимирской области с 60-х годов 20-го века. Оленя можно встретить в Александровском, Киржачском, Кольчугинском, Собинском, Петушинском