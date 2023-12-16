Ski-Bar на территории горнолыжного комплекса «Красная Гора», находящийся на улице Полевая, дом №24 в поселке Мелехово под Ковровом, сгорел ночью 15 декабря. Пламя охватило 120 квадратных метров.

Ski-Bar на территории горнолыжного комплекса «Красная Гора», находящийся на улице Полевая, дом №24 в поселке Мелехово под Ковровом, сгорел ночью 15 декабря. Пламя охватило 120 квадратных метров. Спасатели получили сообщение о пожаре в 23:38, сообщили в пресс-службе МЧС по области. В том же здании находились пункт проката, касса и туалет. К счастью, в пожаре никто