Певица и преподаватель вокала из Владимира Юлия Покачалова записала песню с лидером группы «КняZz» и участником «Короля и Шута» Андреем Князевым. Композиция вышла 8 декабря и называется

Певица и преподаватель вокала из Владимира Юлия Покачалова записала песню с лидером группы «КняZz» и участником «Короля и Шута» Андреем Князевым. Композиция вышла 8 декабря и называется «Волшебная книга». Атмосфера очень напоминает песни «Короля и Шута», что не удивительно, ведь Андрей Князев является автором практически всех песен легендарной рок-группы. О том, как создавалась композиция, Юлия