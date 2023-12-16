Он закрыт на санитарную обработку с 9 декабря.

Областной перинатальный центр закрыт на санитарную обработку с 9 декабря текущего года. 20 декабря в 11:00 в учреждении состоится День открытых дверей, а 22 декабря он будет вновь принимать пациенток, сообщили в пресс-службе учреждения.Несмотря на ежегодную плановую санобработку, в центре проходит курс лекций «Школы для беременных». До открытия беременных с патологиями принимают в Областной клинической больнице, а при неосложнённой беременности — в Родильном доме № 2.