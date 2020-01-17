Алексей Глызин в 1980-е был солистом культового ВИА Веселые ребята, в котором выступал вместе с Александром Буйновым. Потом, уже на пике популярности, певец вдруг пропал, и появился на сцене лишь спустя 8 лет. О периоде затворничества и не только он рассказывает в Судьбе человека.

Алексей Глызин в 1980-е был солистом культового ВИА "Веселые ребята", в котором выступал вместе с Александром Буйновым.Многие советские девушки тогда были влюблены в красавца-блондина. Вскоре он ушел из ансамбля, и с "Зимнего сада" стал выдавать один хит за другим, собирая стадионы. Но внезапно Глызин пропал. Тогда ходили разные слухи: говорили, что он попал в криминальную историю, спился, уехал из страны.На самом деле, признается Алексей, он понял, что не может обманывать публику: концертов было много, работать хотелось честно, а он просто "выдохся".Тем более что тогда певец, который на тот момент женился на чемпионке мира по художественной гимнастике Сании, и у них родился сын Игорь. Глызин решил на некоторое время стать затворником, но в начале 2000-х вновь с успехом вернулся на сцену.Вспоминая период жизни, которые был до Сании, Глызин признается, что пережил большое разочарование, когда из-за девушки, с которой познакомился на съемках новогодней программы, решился уйти от первой жены, в браке с которой родился его старший сын.Однако Евгения певца будто околдовала – он ушел из дома, в чем был. Впрочем, вскоре Алексей об этом пожалел – отношения не сложились.Почему Глызин расстался с Евгенией? Зачем в подростковом возрасте он вырывал трубки из автоматов? Что сказала ему Алла Пугачева, когда Глызин, выступавший у нее "на разогреве", решил уйти в "Веселые ребята"?Кто его пригласил в этот прославленный коллектив? Почему он оттуда ушел? По какой причине перестал общаться с Александром Буйновым? И чем занимался в годы "затворничества"?В "Судьбе человека" об этом и не только Алексей Глызин рассказывает ведущему программы Борису Корчевникову.