Для возвращения темпов экономического роста России необходимы реформы. Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время Гайдаровского форума в РАНХиГС. Я думаю, что Мишустину надо будет вернуться к вопросу качества управления национальными проектами, - сказал он.

Для возвращения темпов экономического роста России необходимы реформы. Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время Гайдаровского форума в РАНХиГС.По его мнению, пока мы испытываем сложный период в развитии экономики, однако возможности для восстановления темпов роста есть. Для этого нужны реформы."Я думаю, что Михаилу Мишустину надо будет — это мое предположение и представление — вернуться к вопросу качества управления национальными проектами", — сказал он во время пресс-подхода, который транслировал телеканал "Россия 24".Кудрин напомнил, что Мишустин перед своим утверждением Госдумой сообщил, что "раскачки не будет" и что новые меры соцподдержки населения будут внедряться в ближайшее время. По мнению главы Счетной палаты, это реальная задача при тех ресурсах, которые сегодня есть в государстве. Однако остались вопросы, какие именно средства будут использоваться."Серьезная будет задача у Мишустина, я думаю, мы справимся все вместе", — подчеркнул глава Счетной палаты.