На Открытом чемпионате Австралии по теннису в разгаре квалификационный турнир. В женском одиночном разряде начались матчи второго круга, и пока только одна из наших участниц прошла в третий. Людмила Самсонова встречалась с американкой Хейли Батист и победила в трех партиях – 1:6, 6:2, 6:2.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в разгаре квалификационный турнир. В женском одиночном разряде начались матчи второго круга, и пока только одна из наших участниц прошла в третий. Людмила Самсонова встречалась с американкой Хейли Батист и победила в трех партиях – 1:6, 6:2, 6:2.К сожалению, зачехлили ракетки наши Валерия Савиных и Варвара Флинк. Первая уступила в трех сетах чешке Терезе Мартинцовой – 1:6, 7:5, 4:6. Флинк, "посеянная" в квалификации под 16-м номером, также в трех партиях проиграла хозяйке кортов Дестани Айява – 1:6, 7:6, 4:6.Свои матчи второго круга в пятницу, 17 января проведут еще три россиянки. Варвара Грачева встретится с Ольгой Данилович (Сербия), Анна Калинская – с Лаурой Паар (Румыния), а Наталья Вихлянцева – с Изабеллой Шиниковой (Болгария).