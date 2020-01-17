Башня на горе Ахун должна быть открыта для туристов к летнему сезону. Такую задачу поставили перед руководством Сочинского нацпарка, где располагается одна из главных достопримечательностей города, сообщают Вести Сочи.

Башня на горе Ахун должна быть открыта для туристов к летнему сезону. Такую задачу поставили перед руководством Сочинского нацпарка, где располагается одна из главных достопримечательностей города, сообщают "Вести Сочи".Накануне Большой Ахун посетил мэр Сочи Алексей Копайгородский. В настоящий момент на площадке возле памятником архитектуры достаточно немноголюдно.Напомним, эксперты признали объект аварийным прошлым летом, после того, как в строение попал разряд молнии. После ЧП Ахун закрыли для посещения. В настоящий момент рабочие продолжают работы по реконструкции башни."Мы проводим работы по укреплению постройки, частично укрепили каркас. В числе срочных работ — строительство нового молниеотвода. Он здесь необходим. Чтобы предотвратить выпадание камней, два верхних яруса стянули аккуратными армополосами", — уточнил глава Сочинского нацпарка Павел Хоценко.