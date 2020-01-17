На проходящем в Германии пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась эстафетная гонка среди женщин. Во время эстафеты произошел необычный случай.

На проходящем в Германии пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась эстафетная гонка среди женщин. Во время эстафеты произошел необычный случай.Бежавшая на третьем этапе Кристина Резцова заметила, что две мишени на ее щите закрыты. Сама Кристина по этим мишеням не стреляла. Оказывается, находившаяся рядом с Резцовой белорусская спортсменка Анна Сола по ошибке дважды поразила чужие мишени.Резцова закрыла три оставшихся мишени. Но правила запрещают покидать стрельбище с заряженной винтовкой. Поэтому Кристине пришлось совершить два выстрела уже по закрытой мишени, только после этого отправиться на дистанцию.