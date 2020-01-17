В декабре 2019 года в одну из больниц Санкт-Петербурга поступила шестилетняя девочка с многочисленными травмами и ушибами. Ребенок больше недели пробыл в реанимации. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В декабре 2019 года в одну из больниц Санкт-Петербурга поступила шестилетняя девочка с многочисленными травмами и ушибами. Ребенок больше недели пробыл в реанимации. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.Как сообщает RT, над девочкой издевались ее родители. В частности, в случившемся подозревают отца ребенка Максима Бердникова. В полицию города из больницы 15 декабря поступило сообщение, согласно которому к ним привезли обритую налысо девочку с многочисленными гематомами. Ребенок был одет в старую одежду не по размеру. Установлено, что над ребенком систематически издевались мужчина, а также его сожительница.Когда девочка пришла в себя, то рассказала, что мама и папа регулярно избивают ее. Раньше, по словам ребенка, отец таскал девочку за волосы, пытался вырвать зубы, а потом обрил ей налысо голову. В медицинское учреждение малышка попала после того, как мужчина избил ее палкой за то, что она описалась ночью. Девочка не смогла дойти до туалета, потому что родители связали ее.По некоторым данным, в семье, кроме пострадавшей девочки, также воспитываются еще новорожденная девочка и четырехлетний мальчик. Он тоже находится в больнице в отделении медико-социальной помощи. Представители опеки, в свою очередь, отказались комментировать ситуацию.Как сообщает "Фонтанка", отец девочки рассказал инспектору отдела по делам несовершеннолетних, что дочь не любил. По его словам, внешне она слишком походила на бывшую жену. Мужчина хотел избавиться от ребенка, но отказаться не решался, поскольку боялся, что органы опеки заберут других детей от второго брака.В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказали, что в отношении мачехи девочки также возбуждено уголовное дело по статье об истязании. В настоящее время все дети изолированы от родителей, а ситуация находится на контроле у детского омбудсмена.Ранее в Юрге мужчина подбросил к дверям поликлиники новорожденную дочь. Вместе с женой они решили избавиться от ребенка, поскольку воспитание девочки не входило в их планы.