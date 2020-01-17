В Минске прошла первая в этом году встреча контактной группы по Донбассу. Как отметил глава российской делегации на переговорах Борис Грызлов, нарушать перемирия в зоне конфликта стали гораздо реже. Тем не менее, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.

В Минске прошла первая в этом году встреча контактной группы по Донбассу. Как отметил глава российской делегации на переговорах Борис Грызлов, нарушать перемирия в зоне конфликта стали гораздо реже. Тем не менее, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.Грызлов напомнил, что на парижском саммите "нормандской четверки" стороны согласились, что до конца марта силы необходимо развести еще на трех участках. Уже накануне группа обсудила, что это будут за участки. Следующие переговоры пройдут 29 января."Начало этого года стало наиболее безопасным периодом конфликта. Интенсивность нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно снизилась. Однако полностью режим прекращения огня не выполняется. Более того, почти ежесуточно фиксируются обстрелы со стороны ВСУ населённых пунктов", — заявил Борис Грызлов, полпред России в контактной группе по Донбассу.