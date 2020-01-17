В Череповце в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались местная Северсталь и столичный Спартак. Матч получился упорным и зрители не получили голевой феерии, а все решилось в дополнительное время, на первой минуте которого гости вырвали победу – 2:1.

В Череповце в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались местная "Северсталь" и столичный "Спартак". Матч получился упорным и зрители не получили голевой феерии, а все решилось в дополнительное время, на первой минуте которого гости вырвали победу – 2:1."Красно-белые" долго приспосабливались к довольно строгой игре хозяев в обороне. Половина игры прошла во взаимных атаках, которые, впрочем, голами не завершались. Только на 31-й минуте Ганзл вывел "Спартак" вперед. Дальше все шло по тому же безголевому сценарию и лишь на 52-й минуте Яковлев счет сравнял. Дошло до овертайма и там на удивление быстрый победный гол забил Даугавиньш.