Программа очередного игрового дня в заокеанской Национальной хоккейной лиге довольно насыщенная и в очередной игре снова отличился российский легионер. Евгений Дадонов забросил свою очередную шайбу за Флориду Пантерз и его команда смогла выиграть у соперников из Лос-Анджелес Кингз со счетом 4:3.

Программа очередного игрового дня в заокеанской Национальной хоккейной лиге довольно насыщенная и в очередной игре снова отличился российский легионер. Евгений Дадонов забросил свою очередную шайбу за "Флориду Пантерз" и его команда смогла выиграть у соперников из "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4:3.Дадонов забил с подачи финна Баркова на 6-й минуте. После этого до середины третьего периода забивали только хозяева: отличились также Ватрано, Мэтисон и Бойл. Однако 10 минут в концовке матча хватило гостям, чтобы сократить счет до минимума, хотя перевести игру в овертайм им не удалось. Забивали Иафалло, Кемпе и Копитар, но все же "короли" проиграли.