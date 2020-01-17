В китайском городе Ухань зафиксирован второй случай гибели человека в результате пневмонии, вызванной заражением коронавирусом нового типа. По данным местных властей, 69-летний мужчина почувствовал недомогание в последний день минувшего года, и уже 4 января его состояние резко ухудшилось.

В китайском городе Ухань зафиксирован второй случай гибели человека в результате пневмонии, вызванной заражением коронавирусом нового типа. По данным местных властей, 69-летний мужчина почувствовал недомогание в последний день минувшего года, и уже 4 января его состояние резко ухудшилось. Несмотря на все предпринятые врачами усилия, проблемы с сердцем, дисфункции почек, множественных отказов внутренних органов и поражения легких заболевшего в ночь на среду, 15 января, он скончался.К настоящему времени число инфицированных новым видом коронавируса составляет 41, из которых 12 человек уже выписаны из больниц, передает ТАСС. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое. Еще 119 человек находятся на карантине.Как сообщалось, 31 декабря минувшего года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в городе Ухань неизвестной формы пневмонии. Коронавирус нового типа был выявлен местными специалистами 7 января. Также случаи заражения были зафиксированы в Сингапуре, Таиланде и Японии.