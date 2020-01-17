Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку Алексея Гончарука с поста председателя правительства. Глава страны решил дать политику второй шанс. В связи с последними ..

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку Алексея Гончарука с поста председателя правительства. Глава страны решил дать политику второй шанс."В связи с последними конфликтными ситуациями или со скандалом <…> я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", – цитирует Владимира Зеленского .Украинский лидер объяснил свое решение тем, что сейчас не время расшатывать государство "экономически и политически". Также президент напомнил, что Алексей Гончарук и правительство получили большой кредит доверия со стороны граждан, а, значит, обязаны за него рассчитаться.Напомним, скандал разгорелся после публикации аудиоролика, якобы сделанного во время совещания премьер-министра с главами ведомств. На записи Алексей Гончарук говорит, что Владимир Зеленский плохо разбирается в экономике, и его легко обмануть, передает "".