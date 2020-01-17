Дмитрий Булыкин будет бороться с договорными матчами в российском футболе. Бывший нападающий сборной России занял пост офицера Российского футбольного союза.

Дмитрий Булыкин будет бороться с договорными матчами в российском футболе. Бывший нападающий сборной России занял пост офицера Российского футбольного союза.О назначении Булыкина сообщил официальный сайт РФС "Дмитрий Булыкин — офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами ". Круг полномочий и обязанностей Булыкина будет определен дополнительно.Дмитрий Булыкин за московские "Локомотив" и "Динамо", нижегородскую "Волгу", немецкие "Байер" и "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", голландские "Ден Хаг", "Аякс" и "Твенте",. В составе "Аякса" Дмитрий выигрывал чемпионат Нидерландов. На счету Булыкина 15 матчей в составе сборной России, в которых он забил 7 мячей.