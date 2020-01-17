Премьер-министр Михаил Мишустин встретится в пятницу в Доме правительства с зампредседателя Совбеза и своим предшественником - Дмитрием Медведевым. Кандидатуру Мишустина накануне поддержала Госдума, после чего Владимир Путин своим указом назначил его главой кабинета министров.

Премьер-министр Михаил Мишустин встретится в пятницу в Доме правительства с зампредседателя Совбеза и своим предшественником — Дмитрием Медведевым. Кандидатуру Мишустина накануне поддержала Госдума, после чего Владимир Путин своим указом назначил его главой кабинета министров.Также президент внёс в парламент законопроект, который вводит в Совете Безопасности должность зампредседателя. Ранее глава государства учредил этот пост своим указом и назначил на него Дмитрия Медведева. Что касается состава нового правительства, то Михаил Мишустин обещает представить его в ближайшие дни, сообщает телеканал "Россия 24".