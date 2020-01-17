В пятницу, 17 января, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На Пулковском шоссе столкнулись автомобиль BMW и автобус, сообщает . В результате ДТП пострадали семь человек – пять ..

В пятницу, 17 января, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На Пулковском шоссе столкнулись автомобиль BMW и автобус, сообщает .В результате ДТП пострадали семь человек – пять пассажиров автобуса, водитель и пассажир BMW. Они все находятся в состоянии средней степени тяжести. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются, передает .