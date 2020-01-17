Если в Ливии установится перемирие, то Евросоюз готов помочь его сохранить. В том числе, и направить туда своих солдат, чтобы они контролировали прекращение огня. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Если в Ливии установится перемирие, то Евросоюз готов помочь его сохранить. В том числе, и направить туда своих солдат, чтобы они контролировали прекращение огня. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет агентство "Интерфакс".Официальный представитель Борреля Виржини Баттю, в свою очередь, заявила, что Ливия – приоритетное государство для ЕС. Встреча противоборствующих сторон в Берлине должна приблизить наступление перемирия в этой стране. Евросоюз готов использовать все необходимые ресурсы, чтобы выполнить решения, принятые на конференции.Напомним, 19 января в столице ФРГ состоится встреча командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и главы Правительства национального согласия Файеза Сараджа. Предыдущие переговоры прошли в Москве.