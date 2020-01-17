Германия не хочет присоединяться к политике США по максимальному давлению на Иран. Об этом накануне заявила министр обороны страны.

Германия не хочет присоединяться к политике США по максимальному давлению на Иран. Об этом накануне заявила министр обороны страны. Ранее же глава минобороны Германии подтвердила, что США грозят ввести пошлины на экспорт автомобилей из ЕС в размере 25%, если Британия, Франция и Германия будут продолжать поддерживать совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому, сообщает телеканал "Россия 24"."Мы не разделяем политику США по максимальному давлению на Иран. Наша задача — найти решение иранского конфликта. Цель состоит в том, чтобы заставить Иран придерживаться своих обязательств по ядерной сделке. И мы пытаемся достичь этой цели дипломатическими средствами", — заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ.