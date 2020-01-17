Капитан и лучший бомбардир сборной Англии Гарри Кейн не сможет сыграть на чемпионате Европы. Травма нападающего Тоттенхэма оказалась достаточно серьезной.

Капитан и лучший бомбардир сборной Англии Гарри Кейн не сможет сыграть на чемпионате Европы. Травма нападающего "Тоттенхэма" оказалась достаточно серьезной.Врач Крис Уилсон сообщил, что травма Кейна серьезнее, чем ожидалось. Гарри пропустит полгода и сможет выйти на поле только в сентябре. Таким образом, участие сильнейшего нападающего сборной Англии в чемпионате Европы исключено.Кейн получил повреждение 1 января в матче с "Саутгемптоном". Футболист почувствовал боль в бедре и был заменен. Обследование выявило у Гарри разрыв мышцы задней поверхности бедра.