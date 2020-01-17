Подозреваемого в получении 25-миллионной взятки главу МВД по Коми Виктора Половникова отправили в СИЗО. Защита обжалует арест.

Подозреваемого в получении 25-миллионной взятки главу МВД по Коми Виктора Половникова отправили в СИЗО до 17 февраля, чтобы "гарантировать надлежащее поведение обвиняемого в процессе уголовного судопроизводства". Своей вины генерал-майор не признал. Его защита обжалует арест, передает ТАСС.Дело рассматривалось Сыктывкарским горсудом в закрытом режиме. По данным следствия, случай со взяткой имел место в июле 2017-го. Задержанный накануне Половников же настаивает, что совесть его чиста, а сам он стал жертвой оговора. Он надеялся на домашний арест.