Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой Федеральной налоговой службы. Ранее Егоров был заместителем руководителя ФНС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой Федеральной налоговой службы. Ранее Егоров был заместителем руководителя ФНС.О назначении Егорова сообщается на официальном сайте правительства РФ."Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", – говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным​​.16 января президент России Владимир Путин своим указом назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого Мишустин возглавлял ФНС.15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.