Торговцы интимными товарами осваивают новые рынки. В ход идут проверенные маркетинговые ходы - агрессивная реклама, вызывающие витрины и, главное, аренда помещения в людных местах. Мастерство эпатажа работники этой индустрии сделали частью профессии, вот только у многих эмоции от такого соседства самые отрицательные.

Торговцы интимными товарами осваивают новые рынки. В ход идут проверенные маркетинговые ходы — агрессивная реклама, вызывающие витрины и, главное, аренда помещения в людных местах. Мастерство эпатажа работники этой индустрии сделали частью профессии, вот только у многих эмоции от такого соседства самые отрицательные.Торговцы товарами для взрослых говорят — сейчас "бум" на продукцию интимного содержания. Впрочем, можно и не говорить — "бум" ощущают многие. Даже школьники и пенсионеры невольно замечают секс-шопы почти на каждой улице. Аморальны ли магазины с интим-товарами? Это вопрос спорный. Кому как, но есть главное правило — содержание витрины "непубличного свойства" должно быть закрытым, а не открытым.Но почему-то в одном из магазинов все доступно взору простого человека. Попробуем выяснить, почему:— Девушка, мы с телеканала "Россия 1", по интимным магазинам ходим. У вас на витрине с улицы все хорошо видно, а этого не должно быть.— Что вы говорите? У нас все сделано по законодательству.— У вас же товары "непубличного свойства".— Все находится в глубине магазина. За всей информацией вы можете обратиться к хозяйке.Получается действительно "бум". Идешь мимо консерватории по Никитской — интим-бутик. Жители района поругались и стал он магазином укрепления семьи. Содержимое не изменилось. Возле филармонии тоже интим-товары, снова "бум". Но самое распространенное у таких заведений — это спекуляция на тему любви. Дескать, здесь все для нее, здесь — "точка любви". До абсурда...Экспансию секс-шопов продавцы объясняют научно-техническим прогрессом: новые полимеры, емкие аккумуляторы. В общем, если у вас не хватает фантазии, они, дескать, дофантазируют. Впрочем, зачем об этом знать нецелевой аудитории? К чему взывают яркие витрины в людном месте? К тому же вечером многие вывески горят ярким светом.Юридически в большинстве случаев у таких магазинов "все чисто" — школа далеко, витрина непрозрачная. Других особенных требований к секс-шопам формально не существует. Они придерживаются главных трех правил бизнеса — локация, локация и еще раз локация. Вот и попадаются они в самых людных местах, например, в больших семейных магазинах. И какая же это любовь...