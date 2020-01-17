16 января в России появился новый глава правительства. Им стал 53-летний Михаил Мишустин. До этого он 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Этапы жизненного пути, семья, увлечения и награды политика.
16 января в России появился новый глава правительства. Им стал 53-летний Михаил Мишустин. До этого он 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Этапы жизненного пути, семья, увлечения и награды политика.
Михаил Мишустин родился в марте 1966 года в Москве. В 17 лет
поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института
("Станкин"), но затем перевелся на дневную
форму. Благодаря учебе в этом вузе смог избежать призыва в армию.
Отец нового премьер-министра Владимир Моисеевич родом из
Белоруссии. Работал в "Аэрофлоте" и службе безопасности Шереметьево.
Мать – из Архангельской области, трудилась медработником. Михаил Мишустин женат,
воспитывает троих детей.
За свою карьеру новоявленный премьер-министр успел побывать
заместителем министра по налогам и сборам, главой Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости. Руководил особыми экономическими зонами, в 2009
году вошел в президентский кадровый резерв, в следующем году стал главой
Федеральной налоговой службы.
Мишустин активно внедрял новейшие технологии и электронные
сервисы в работу ФНС. Впрочем, даже самая инновационная система может дать
сбой. В 2011 году управление Федеральной налоговой службы по Москве вызвало на допрос в качестве свидетеля писателя Василия Аксенова. Проблема в том, что
драматург умер двумя годами ранее. Разгоревшийся скандал вскрыл масштабные
проблемы налоговой системы. Михаил Мишустин лично извинился перед вдовой и
близкими писателя.
В 2003 году Михаил Мишустин защитил кандидатскую
диссертацию, спустя семь лет стал доктором наук. Тема его диссертации – "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России". За авторством
премьер-министра России были опубликованы три монографии и более 40 научных
статей. Также под его редакцией был издан учебник "Налоги и
налоговое администрирование".
За последние десять лет чета Мишустиных заработала почти
полмиллиарда рублей, из них 800 миллионов – супруга премьер-министра. В
декларации семья указывает 140-метровую квартиру и жилой дом площадью около 800
квадратных метров.
Михаил Мишустин увлекается спортом, вместе с президентом
Владимиром Путиным играет в Ночной хоккейной лиге. Также занимается плаванием.
Талантливый человек – талантлив во всем. Новый глава
правительства играет на рояле, сочиняет частушки и эпиграммы. Михаил Мишустин
написал музыку для двух песен Григория Лепса – "Настоящая женщина" и
"Зола".
Михаил Мишустин имеет почетные награды. Во время работы на должности
главы ФНС он был удостоен Ордена Почета, Ордена "За заслуги перед Отечеством"
IV степени, а также Почетной грамотой президента России.