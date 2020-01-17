16 января в России появился новый глава правительства. Им стал 53-летний Михаил Мишустин. До этого он 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Этапы жизненного пути, семья, увлечения и награды политика.

16 января в России появился новый глава правительства. Им стал 53-летний Михаил Мишустин. До этого он 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Этапы жизненного пути, семья, увлечения и награды политика.Михаил Мишустин родился в марте 1966 года в Москве. В 17 летпоступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института("Станкин"), но затем перевелся на дневнуюформу. Благодаря учебе в этом вузе смог избежать призыва в армию.Отец нового премьер-министра Владимир Моисеевич родом изБелоруссии. Работал в "Аэрофлоте" и службе безопасности Шереметьево.Мать – из Архангельской области, трудилась медработником. Михаил Мишустин женат,воспитывает троих детей.За свою карьеру новоявленный премьер-министр успел побыватьзаместителем министра по налогам и сборам, главой Федерального агентствакадастра объектов недвижимости. Руководил особыми экономическими зонами, в 2009году вошел в президентский кадровый резерв, в следующем году стал главойФедеральной налоговой службы.Мишустин активно внедрял новейшие технологии и электронныесервисы в работу ФНС. Впрочем, даже самая инновационная система может датьсбой. В 2011 году управление Федеральной налоговой службы по Москве вызвало на допрос в качестве свидетеля писателя Василия Аксенова. Проблема в том, чтодраматург умер двумя годами ранее. Разгоревшийся скандал вскрыл масштабныепроблемы налоговой системы. Михаил Мишустин лично извинился перед вдовой иблизкими писателя.В 2003 году Михаил Мишустин защитил кандидатскуюдиссертацию, спустя семь лет стал доктором наук. Тема его диссертации – "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России". За авторствомпремьер-министра России были опубликованы три монографии и более 40 научныхстатей. Также под его редакцией был издан учебник "Налоги иналоговое администрирование".За последние десять лет чета Мишустиных заработала почтиполмиллиарда рублей, из них 800 миллионов – супруга премьер-министра. Вдекларации семья указывает 140-метровую квартиру и жилой дом площадью около 800квадратных метров.Михаил Мишустин увлекается спортом, вместе с президентомВладимиром Путиным играет в Ночной хоккейной лиге. Также занимается плаванием.Талантливый человек – талантлив во всем. Новый главаправительства играет на рояле, сочиняет частушки и эпиграммы. Михаил Мишустиннаписал музыку для двух песен Григория Лепса – "Настоящая женщина" и"Зола".Михаил Мишустин имеет почетные награды. Во время работы на должностиглавы ФНС он был удостоен Ордена Почета, Ордена "За заслуги перед Отечеством"IV степени, а также Почетной грамотой президента России.