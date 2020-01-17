Международный конкурс универсальных веществ.
Американцы выставляют сою.
-- Мы из этого генетически усовершенствованного растения делаем все! Мясо, хлеб, сладости, иногда удается заменить овощи и фрукты...
Японцы выставляют суперполимер.
-- Мы из этого полимера можем делать практически все! Ткани, заменители дерева и стали, керамики, проводников, полупроводников и изоляторов...
Русские выставляют бутылку водки.
-- Мы представляем свой продукт, это особое соединение, формула у него такая-то, физические и химические свойства...
Их перебивают:
-- Ну хорошо, а ЧТО вы из нее делаете?
-- Ничего... Мы делаем ЕЕ из чего угодно!
еще анекдот!