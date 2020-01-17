Завершился еще один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Автомобилист в Екатеринбурге обыграл уфимский Салават Юлаев со счетом 4:2.

Завершился еще один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Автомобилист" в Екатеринбурге обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:2.Во втором периоде Денис Бодров и Павел Дацюк забросили по шайбе в ворота гостей. В третьем периоде Петр Хохряков и Никита Сошников восстановили равновесие. Но Анатолий Голышев снова вывел уральцев Артем Гареев поразил пустые ворота "Салавата" и установил окончтельный счет."Автомобилист" набрал 59 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Салавата Юлаева" 52 очка и восьмая позиция.