Специалисты Роскачества рассказали, в каких случаях стоит воздержаться от пользования банкоматами. Эксперты отмечают, что если вставить карту в устройство, над которым поработали ..

Специалисты Роскачества рассказали, в каких случаях стоит воздержаться от пользования банкоматами. Эксперты отмечают, что если вставить карту в устройство, над которым "поработали" мошенники, можно лишиться средств, сообщаетВ частности, нельзя подносить карту к банкоматах, на которых установлены какие-либо сторонние приспособления, закрепленные клеем или скотчем. Они могут оказаться скиммерами – устройствами, которые считывают данные карты и автоматически переводят с нее средства на счет злоумышленника. Кроме того, преступники часто ставят на банкоматы фальшивую клавиатуру или картоприемник, которые могут считать ПИН-код карты, сообщает