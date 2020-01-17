На федеральной трассе М-4 Дон около города Адыгейска произошла массовая авария. По предварительным данным, столкнулись от 20 до 25 машин, сообщает Как отметили в пресс-службе МВД России по ..

На федеральной трассе М-4 "Дон" около города Адыгейска произошла массовая авария. По предварительным данным, столкнулись от 20 до 25 машин, сообщаетКак отметили в пресс-службе МВД России по Адыгее, в результате катастрофы погибли два человека, еще пять пострадали. Движение по автомагистрали было затруднено, пишет Причиной аварии, предположительно, стала плохая видимость – над дорогой навис густой туман.