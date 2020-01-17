В Новосибирске расследуют дело в отношении 28-летней женщины, которая задушила маленькую дочь и выпала из окна. Как сообщили в областном управлении СК РФ, дело было возбуждено по статье Убийство малолетнего.

В Новосибирске расследуют дело в отношении 28-летней женщины, которая задушила маленькую дочь и выпала из окна. Как сообщили в областном управлении СК РФ, дело было возбуждено по статье "Убийство малолетнего" (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)."16 января 2020 года в утреннее время женщина в квартире задушила свою девятилетнюю дочь​​​. Далее она выпала из окна восьмого этажа и была доставлена в медицинское учреждение с различными травмами", – сообщили в управлении.В данный момент женщина находится под наблюдением врачей, ее здоровью ничто не угрожает. Следователи тем временем ходатайствовали о ее аресте.Если суд признает женщину виновной, ей грозит тюремное заключение сроком от 8 до 20 лет.Проверку в связи с этим инцидентом начала и прокуратура Калининского района Новосибирска.Ранее 17 января сообщалось о приговоре, который суд в Кирове вынес Марии Пленкиной, оставившей свою дочь одну запертой в квартире без воды и еды. Женщину признали виновной в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.