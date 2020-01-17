В Кирове суд приговорил Марию Пленкину, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну запертой в квартире без воды и еды к 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 7 тысяч рублей. Девочка умерла от обезвоживания, голодания и переохлаждения.

В Кирове суд приговорил Марию Пленкину, которая оставила свою дочь одну запертой в квартире без воды и еды. Она была признана виновной в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Судья назначил ей наказание 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Также Пленкина заплатит штраф в размере 7 тысяч рублей. Отбывать основное наказание осужденная будет в колонии общего режима.Тело трехлетней девочки обнаружила бабушка 20 февраля 2019 года. Девочка лежала без одежды. В квартире была температура +15 градусов, раскиданы игрушки, разбросан мусор, не было еды и воды, сообщает ТАСС. Причиной гибели ребенка стало обезвоживание, голодание и общее переохлаждение организма.Следствие выяснило, что с 13 по 20 февраля Пленкина находилась у подруги, посещала ночной клуб, парикмахерскую, при этом утверждала, что за ребенком присматривают. Кроме того, перед уходом она перекрыла все вентили с водой. Все это время девочка не могла попить. При этом мать говорила, что оставила дочери две бутылки йогурта, мясо курицы и упаковку сарделек.Экспертиза признала женщину вменяемой. Следователям женщина рассказала, что действительно оставила девочку дома одну на несколько дней, но не желала ей смерти. Подруги Пленкиной сообщили, что она ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соцучреждение, передает РИА Новости.