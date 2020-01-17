В основе успеха фильма Холоп — талант создателей и новогоднее настроение зрителей, считает художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. Он назвал фильм доброй и светлой историей. Владимир Мединский считает, что Холоп — один из примеров успеха российского кино.

Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что смотрел фильм "Холоп" вместе с сыном. "Не без смысла", — отметил он. А сын Мединского решил посмотреть фильм еще раз. Также и.о. министра отметил рост интереса зрителей к отечественным фильмам за последние годы, и "Холоп" — это один из примеров успеха российского кино.Картина снята при поддержке телеканала "Россия 1".В основе успеха фильма "Холоп" — талант создателей и новогоднее настроение зрителей, считает художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. Он назвал фильм доброй и светлой историей. По мнению Машкова, это большой успех нашего кино.Режиссер Клим Шипенко рассказал о секрете успеха "Холопа" у зрителей. По его мнению, "это вкусно приготовленное блюдо, вовремя поданное к новогоднему столу". Его коммерческий успех обеспечила совокупность удачно подобранных "ингредиентов". Зрители не просто пошли на фильм, а посмотрели несколько раз, рассказали знакомым и те тоже пришли.По данным портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, за три недели картина собрала в кинотеатрах более 2,4 миллиарда рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката​​​. Совсем скоро фильм преодолеет отметку в 2,5 миллиарда рублей.Картина "Холоп" рассказывает о сыне олигарха Грише, который после аварии приходит в себя в барской усадьбе XIX века. Теперь он крепостной. Но на самом деле "в прошлое" Гришу отправляет папа, который хочет проучить сына-мажора. В фильме снялись Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие.