Тысячи верующих готовятся в эти выходные искупаться в крещенской проруби. В этом году в Москве оборудовано 46 купелей. Несмотря на то, что ночь будет аномально теплой, окунаться в воду окажется сложнее, чем обычно. О безопасности крещенских купаний и тех, кому рисковать все же не стоит.

Тысячи верующих готовятся в эти выходные искупаться в крещенской проруби. В этом году в Москве оборудовано 46 купелей. Несмотря на то, что ночь будет аномально теплой, окунаться в воду окажется сложнее, чем обычно. О безопасности крещенских купаний и тех, кому рисковать все же не стоит.У Ларисы Марксовны традиция — каждый год за несколько дней до Крещения она приходит сюда, на набережную Москвы-реки, так сказать, собраться духом. На улице +4, такая же температура у воды.Устойчивое выражение "крещенские морозы" в этом году не устояло. Приходится менять традиции. Вместо проруби новинка этого сезона — купели на сваях:"Раньше была конструкция, которая ложилась на лед. Сейчас для того, чтобы безопасность соблюдалась на 100 процентов, мы через каждые два метра забили сваи в дно, чтобы эта конструкция никуда не уплыла".Чтобы к Крещению в Москве распустились подснежники... Такого не бывало."В Крещение будет оттепельная погода, поэтому в крещенскую ночь можно будет увидеть и луну, и звезды", — рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.В ночь с 18 на 19 января будет около 0-+2 и ветер. В такую погоду заходить в купель сложнее, чем в тридцатиградусный мороз. Чем меньше разница между температурой воды и воздуха, тем холоднее человеку в воде и больше вероятность переохлаждения. Поэтому сейчас решившим окунуться нужно быть особенно осторожными."Когда вы окунаетесь в холодную воду, то испытываете не чувство холода, а чувство жара. Самое главное не переборщить с этим чувством. Максимум можно пробыть в воде пятнадцать секунд и нужно одеться в теплую одежду, закутаться в полотенце, — рассказала эндокринолог Ольга Рождественская.Всего по области в крещенскую ночь будет работать 214 купелей, в Москве — 46.Священники советуют не рисковать. Святая вода, говорят они, от бронхита не убережет, а крещенской водой достаточно умыться."Люди не понимают. Они думают, что приходят за какими-то сверхъестественными чудесами, о которых нет ни слова в церковных молитвах, ни в исповедании", — рассказал клирик храма Живоначальной Троицы в Хорошеве, протоиерей Александр Васютин.Специально для тех, кому нельзя, но очень хочется, придумали купели с теплой водой, скорее напоминающие джакузи. Такие, например, установили в Химках. Заполнятся они будут холодной и горячей водой при помощи водоснабжения. Потоки будут смешиваться через пожарный рукав и попадать в купель.Жителям Солнечногорска повезло: несмотря на плюсовую температуру, озеро промерзло хорошо —там купель вырезают по старинке. Начнутся купания завтра, 18 января, в 18 часов и завершатся в воскресенье, 19 января.