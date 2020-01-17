Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо продолжит карьеру с итальянским Миланом. Ранее 21-летний воспитанник Барселоны играл за загребское Динамо.

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо продолжит карьеру с итальянским "Миланом". Ранее 21-летний воспитанник "Барселоны" играл за загребское "Динамо".На новичка сборной Испании претендовали несколько клубов, — его родная "Барселона", мадридский "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", но самым успешным оказался "Милан". Трансфер полузащитника обойдется миланцам в 20,5 миллионов евро. Контракт Ольмо рассчитан на четыре года.Дани Ольмо – воспитанник "Барселоны". Однако в неполные 17 лет он уехал в Хорватию, где отыграл четыре года в загребском "Динамо". Осенью прошлого года Ольмо провел первый матч в составе первой сборной Испании.