Боевики вооруженных группировок сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на позиции правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо, двое сирийских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

Боевики вооруженных группировок сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на позиции правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо, двое сирийских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.По его словам, всего же за минувшие сутки в ходе боевых столкновений с боевиками было убито 12 и ранено 24 солдата армии Сирии.Генерал отметил, что несмотря на введенный с 9 января 2020 года мораторий на открытие огня в идлибской зоне деэскалации, члены террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" вместе с боевиками других группировок с 16 января неоднократно атаковали позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Хан-Шейхун, Джарджаназ, Хербет-Бабулин, Сурман провинции Идлиб, Кудехи, Абтин провинции Алеппо.Все атаки были отбиты. Убиты около 50 боевиков, уничтожены 7 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль".Боренков также сообщил, что боевики убили в городе Алеппо 28 мирных жителей и ранили 56 человек.