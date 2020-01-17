Развитие цифровизации в сфере здравоохранения обсудили участники ассамблеи Здоровая Москва, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Участники пленарной сессии рассмотрели проекты по разработке и внедрению системы поддержки принятия врачебных решений, технологии компьютерного зрения и другие возможности использования искусственного интеллекта.

Развитие цифровизации в сфере здравоохранения обсудили участники ассамблеи "Здоровая Москва", сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Участники пленарной сессии рассмотрели проекты по разработке и внедрению системы поддержки принятия врачебных решений, технологии компьютерного зрения и другие возможности использования искусственного интеллекта.Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января в павильоне №75 на ВДНХ. За четыре дня работы будет организовано свыше 90 дискуссий и экспертных сессий с участием зарубежных специалистов. На ассамблее выступят более 500 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, России, США, Швеции, Южной Кореи и других стран. На пленарной сессии 17 января эксперты обсудили перспективы и возможности, которые цифровизация здравоохранения открывает для врачей, пациентов и всей системы здравоохранения.Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в своем выступлении рассказала, что нужно предпринять, чтобы московское здравоохранение совершило прорыв. Она отметила, что все современные технологические достижения должны внедряться в здравоохранении, как и в других сферах, однако сделать значимый шаг в этом направлении не так просто."Цифра меняет все сферы жизни человека, — отметила Анастасия Ракова. — Мы — управленцы, врачи, пациенты — хотим, чтобы современные технологии давали нам такие решения, которые позволили бы кратно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, реально повысить производительность труда, упростить получение услуг для комфорта пациента".По словам Анастасии Раковой, чтобы увидеть реальные изменения в связи с внедрением в отрасль цифровых технологий, прежде всего необходимо создать цифровую среду. Она назвала пять последовательных шагов к этой цели: нужно подготовить информационную инфраструктуру, ввести единые стандарты обмена данными между учреждениями, организовать сбор медицинских данных в цифровом виде, внедрить интеллектуальные решения в масштабах всего города и наладить коммуникацию с разработчиками."У Москвы есть все ресурсы, необходимые для реализации масштабных проектов совместно с компаниями. Только в партнерстве с государством, с городом мы сможем сформировать хороший, качественный, масштабный продукт. Мы готовы вас слышать, готовы адаптироваться. Но хотим, чтобы и вы более активно проявляли себя", — обратилась вице-мэр Москвы к представителям компаний-разработчиков.По ее словам, настоящий прорыв, "вау-эффект" в сфере здравоохранения возможен только тогда, когда поменяется сама философия оказания медицинской помощи, а в основе всех действий врача и медучреждения будет находиться пациент и его нужды. Необходимо переосмыслить весь процесс и перейти от принципа, когда врач принимает пациента по его жалобам и лечит болезнь, к проактивному подходу, призвала Анастасия Ракова.На примере Москвы эксперты также обсудили такие инновационные проекты, как разработка и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии компьютерного зрения и другие возможности использования искусственного интеллекта. Участники сессии сошлись во мнении, что успешное внедрение цифровых технологий невозможно без изменения существующих бизнес-процессов и, что более важно, принципиального изменения подхода к организации медицинской помощи.