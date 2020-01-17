В одном из московских ресторанов мужчина умер, подавившись куском мяса. 62-летний москвич заказал стейк в ресторане Темпл Бар. Однако, когда он приступил к трапезе, пища, видимо, застряла в горле. Посетитель успел лишь дойти до туалетной комнаты. Там он и умер от асфиксии.

В одном из московских ресторанов мужчина умер, подавившись куском мяса.Как сообщает Mash, 62-летний москвич заказал стейк в ресторане "Темпл Бар". Однако, когда он приступил к трапезе, пища, видимо, застряла в горле. Посетитель успел лишь дойти до туалетной комнаты. Там он и умер от асфиксии. Никто не успел оказать ему помощь. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть.В прошлом году житель Москвы скончался, подавившись куском сала. Мужчине пытались помочь родственники, но безуспешно.Похожие инциденты произошли в Волгоградской области — там также двое человек умерли, подавившись салом. Причем произошло это в один день. В первом случае 46-летний мужчина в гостях у родственницы пил самогон, который решил закусить салом. Кусок застрял в пищеводе, спасти мужчину не удалось. В другом случае пенсионерка подавилась салом. Она находилась дома одна и помочь ей никто не смог.Ранее сообщалось, что на соревнованиях по обжорству в США умерли двое американцев. На конкурсе едоков 42-летний житель Денвера подавился пончиком, а у 20-летней студентки из Коннектикута блин застрял в горле.