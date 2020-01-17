На дорогах области в 2020 году автоинспекторы уже выявили 206 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожно-транспортные происшествия влекут за собой не только материальный ущерб, а главное – травмирование и гибель людей. Водители не учитывают, что автомобиль не только средство передвижения, а источник повышенной опасности. Одним из наиболее опасных нарушений, допускаемых недисциплинированными водителями, является управление транспортом в состоянии опьянения.В 2019 году в регионе с участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования, зарегистрировано 309 ДТП, в которых 69 человек погибли и 419 получили ранения.Особую тревогу вызывает положение дел, связанное с ростом «пьяной» аварийности в начале 2020 года в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Собинском и Суздальском районах.Также надзорные мероприятия по соблюдению правил дорожного движения будут проводиться в Ковровском, Суздальском районах и областном центре, где в этом году в автопроисшествиях погибли 10 человек и 42 получили травмы.В целях предупреждения автоаварий по вине нетрезвых водителей, повышения дорожной дисциплины, в предстоящие выходные дни сотрудниками отдельной роты дорожно-патрульной службы областного аппарата управления будут проводиться профилактические мероприятия, в том числе целенаправленные рейды по массовой проверке водителей на состояние опьянения.Госавтоинспекция призывает жителей области проявить активную гражданскую позицию и в случае свидетельства правонарушений и преступлений незамедлительно сообщать информацию в дежурную группу Госавтоинспекции по телефону (4922) 54-16-65.Кроме этого, Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.