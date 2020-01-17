На станции Войковская московского метро на пути упал пассажир. Мужчина выжил, чтобы ему помочь, было снято напряжение с контактного рельса.

На станции "Войковская" московского метро на пути упал пассажир. Мужчина выжил. Возможно, он пьян. Чтобы ему помочь, было снято напряжение с контактного рельса, передает РИА Новости.Как уточняет ТАСС, из-за случившегося было остановлено движение поездов между станциями "Сокол" и "Ховрино" в сторону области и увеличены интервалы в сторону центра. Извлечение мужчины заняло примерно 10 минут, добавляет "Интерфакс"