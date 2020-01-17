В Шимановске пассажира, стоявшего на краю платформы, затянуло под электричку. В результате инцидента мужчина лишился ног.

В Шимановске пассажира, стоявшего на краю платформы, затянуло под электричку, в результате чего мужчина лишился ног.Пресс-служба Забайкальской железной дороги подтвердила изданию Amur Info, что несчастный случай действительно произошел, и отметила, что его причиной стал выход мужчины за габаритную полосу — вагон зацепил его сумку, после чего пострадавшего затянуло под поезд.Железнодорожники подчеркнули, что платформа содержится в надлежащем виде, она была очищена от наледи и снега и посыпана песком. Ее освещение соответствует необходимым нормам, и габаритная полоса хорошо видна.Пострадавший 34-летний мужчина был оперативно госпитализирован, в момент происшествия он был трезв. Ноги спасти не удалось — конечности пришлось ампутировать на уровне голени. В настоящее время из-за большой потери крови состояние пациента тяжелое, но стабильное.Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку инцидента.