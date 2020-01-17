Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве мужчины, который продал ему чужую машину под видом своей, а деньги возвращать отказался.

Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в убийстве мужчины, который продал ему чужую машину под видом своей, а деньги возвращать отказался, сообщает региональное управление СКР.Сделку, как свидетельствуют материалы следствия, 42-летний продавец и 25-летний покупатель заключили после новогодних праздников. Новый владелец быстро понял, что таковым по факту не является, поскольку машина по документам принадлежит третьему лицу, и потребовал вернуть ему крупную сумму.Вечером 14 января они встретились в арендованном гараже на улице Мориса Тореза, но миром уладить спорную ситуацию не удалось. За ссорой последовала драка, и в ней молодость взяла верх. Но, избив продавца, обиженный выгодоприобретатель не остановился, а схватился за топор и его обухом нанес несколько ударов по голове поверженного противника. Поняв, что убил его, молодой человек вынес тело на улицу, облил бензином и поджег, а сам убежал.Задержали подозреваемого уже на следующий день, он сознался в убийстве. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.